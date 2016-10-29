Пономарь: а давайте не будемо шуміти навколо електронних декларацій

Український блогер Олег Пономарь на своїй сторінці в Фейсбук закликав українців не реагувати настільки емоційно на дані нещодавно оприлюднених електронних декларацій чиновників і політиків, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами блогера, по-перше, у оприлюднених відомостях немає нічого такого про що українське суспільство раніше не знало. Наші можновладці багаті, навіть казково багаті. І, імовірно, блага, які вони показали в електронних деклараціях – лише верхівка айсберга і можна сміливо множити ці цифри на п’ять чи навіть десять. По-друге, блогер погоджується, що відсотків сімдесят всіх цих статків отримані незаконно.
Тим не менше, а чому має бути інакше? Ми всі родом із совка. Із дев’яностих, які називають «лихими» не просто так. Всі ми пройшли протекціонізм, хабарі і кумівство. Ми звикли до поділу на «крутих» і «лохів», на «терпил» і «нормальних». У нас і досі людей оцінюють по машині, годиннику на руці і кількості коханок. Тим більше, хіба не ми самі вибираємо цих людей до парламенту по п’ятому разу? Будьмо чесними, якби свого часу хтось із нас опинився на цьому місці, він поводився б так же само.
Але головне не вся ця мішура, а те, що статки нарешті потрібно декларувати. Це лише перший крок: політики вчаться про це говорити, а ми вчимось про це знати. Тепер просто потрібно аналізувати всі ці дані без крику. Запам’ятовувати і на наступних виборах усвідомлювати за кого голосуєш. За словами блогера, йому більше до вподоби політик, який задекларує пару мільярдів доларів, ніж той, хто «намалює» нульову декларацію, тим самим показавши, що має населення України за ідіотів. Або той, хто пояснює свої статки «позиками» і «подарунками».
Просто, наступного разу, побачивши все це, варто голосувати не за гречку, а за переконаннями. І тоді кожен наступний парламент буде кращим за попередній, і вже через п’ять-десять каденцій ми побачимо молодих і чесних політиків, схожих на канадських, - прогнозує блогер. І, крім того, варто зауважити, головне – процес пішов. А все це задавалось нам фантастикою навіть пару років тому. А тому – крок за кроком до нового майбутнього.
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