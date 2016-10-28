Савченко розповіла, що «повернулась із пекла»

Перший номер партії «Батьківщина» Надія Савченко поділилась в своєму Фейсбук враженнями від поїздки до російської столиці, - про це інформує видання replyua.net.
Так, скандальна нардеп написала, що «повернулась із самісінького пекла живою ще раз». За її словами, для неї найважливішою подією за всю поїздку стала розмова із політичними в’язнями, незаконно утримуваними Російською Федерацією – Миколою Карпюком та Станіславом Клихом (нагадаємо, чоловіків тримають у грозненській тюрмі, тому вони брали участь у засіданні через відеозв’язок - ред.). Савченко, трохи переплутавши останнє слово ув’язненого із особистою з нею розмовою, повідомила, що Карпюк наголосив: його судять виключно за те, що він українець. Крім того, політв’язень закликав не «писати йому слізливі листи, а робити те, що повинні, на благо України».
Нагадаємо, двома днями раніше народний депутат Надія Савченко здивувала українську громадськість своїм несподіваним візитом до столиці країни-агресора буцімто для надання підтримки політв’язням, щодо яких мало виноситись рішення в суді. Вона стверджує, що вже знаходиться на території України, причому до Росії вона потрапила через Білорусь, а повернулась назад через Литву.
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