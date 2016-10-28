Блогер розповів у чому користь електронних декларацій

Блогер Карл Волох на своїй сторінці у Фейсбук пояснив чим, крім можливості ознайомитись із майновим станом кожного політика і держаного службовця, корисні електронні декларації, - про це інформує replyua.net.
Як наголошує блогер, найбільш важливим наслідком опублікування електронних декларацій став не вал обурення громадськості статками тих, хто перебуває при владі (власне, про це ми якщо не знали точно, то здогадувались), а реальна можливість застосовувати у майбутньому один із найбільш потужних інструментів боротьби з корупцією у нашому Кримінальному кодексі – статтю 368-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. І якщо до цього моменту будь-який держслужбовець наявність у нього коштів чи активів, не вказаних в декларації, міг пояснити чимось на зразок «отримав у спадщину від бабусі мішечок золотих монет, забув задекларувати», то зараз «забув» саме по собі вже тягне «неслабеньку» кримінальну відповідальність.
Власне, це можливе у випадку, якщо у результаті реформ все-таки буде сформовано належний і неупереджений суддівський корпус. Якщо ж не буде, то у в інших сферах життя розраховувати особливо немає на що, - підсумовує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter