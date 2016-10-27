Податківці мають виконувати виключно сервісну функцію - президент

Президент України Петро Порошенко хоче бачити позитивні результати від передачі повноважень адміністрування електронної системи сплати податків від Податкової системи до Міністерства фінансів. Про це сьогодні, 27-го жовтня, він заявив під час виступу в Житомир, інформує replyua.net.
«Два дні тому відбулася зустріч Національної ради реформ. Кардинально змінилася вся податкова система», - зауважив Порошенко. «ПДВ повинен повертатися автоматом. Податківцям потрібно зняти маски та стати консультантами. От здають декларанти свої декларації до електронного кабінету платника податків. Тут не треба ні з ким зустрічатися, ходити на підприємства також заборонено. Кожному, хто максимально чесно платить податки потрібно давати зелене світло», - заявив президент.
«От і все. В епоху комп’ютерних технологій не потрібно грати в «маски-шоу», - наголосив Порошенко. «Зараз стало безглуздо приймати участь у будь-яких незаконних схемах, якими податкова гралася колись. Зараз у податківців виключно сервісна функція. Вже нічого не вдасться приховати», - каже глава держави. Порошенко нагадав, що відбулося значне зниження податків. «Єдиний соціальний внесок став 20% (раніше – 43%). Та і в багатьох інших податках зроблені суттєві зниження», - підкреслив він.
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