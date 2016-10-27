Павло Правий: Петре Олексійовичу, Савченко «созрєла»

Історик Павло Бондаренко (Правий) прокоментував вчорашню поїздку нардепа від «Батьківщини» Надії Савченко до столиці Російської Федерації на своїй сторінці в Фейсбук, - про це повідомляє replyua.net.
Так, за словами блогера, те, наскільки сильно Савченко переживає за українських політв’язнів яскраво показав її сон під час розгляду справи – накласти їй на бранців з Великої лаврської дзвіниці. Тому, відкидаючи на перший погляд благородне «виправдання» нардепа про причини візиту, перейдемо відразу до уточнюючих питань. По-перше, звідки Савченко було знати, що відразу після перетину кордону її не візьмуть під білі руки і не відведуть у буцегарню за новими надуманими обвинуваченнями? Натомість її прийняли так, як свого часу Брєжнєв приймав Хонеккера, а це значить, що вона отримала гарантії безпеки. Від кого?
По-друге, Савченко є членом парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони і тому має допуск до секретних матеріалів, що стосуються обороноздатності держави. І так як вона депутат з дипломатичним паспортом, її не мають права обшукувати при перетину кордону. Чи є гарантії, що Савченко не вивезла пару флешок з матеріалами, що містять державну таємницю, на Луб’янку?
По-третє, українські правоохоронці мають з’ясувати з якою метою Савченко їздила до Москви і з ким там зустрічалась. Блогер звертається безпосередньо до президента: Петре Олексійовичу, Надя «созрєла». Подальше зволікання з притягненням її до кримінальної відповідальності за статтею сто одинадцятою Кримінального кодексу України є неприпустимим.
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