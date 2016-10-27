У Кремлі дали коментарі з приводу приїзду Савченко в Москву

У російській столиці дали офіційний коментар раптовому приїзду депутата від партії «Батьківщина», колишньої «бранки Кремля» Надії Савченко до Москви, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Новое Время».
Так, вчора, двадцять шостого жовтня 2016 року, Надія Савченко несподівано опинилась в Москві. Свій приїзд вона виправдала потребою бути присутньою на винесенні остаточного вироку українським політичним в’язням Миколі Карпюку та Станіславу Клиху. Речник президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Песков вже прокоментував появу Савченко у російській столиці. За його словами, «всі формальності щодо Савченко були закінчені». Крім того, по закінченню юридичних процедур в’їзд на територію Російської Федерації для скандальної нардепа не закрили, а тому у даному випадку президентській адміністрації немає на що реагувати. На питання чи узгоджувався приїзд Савченко з Кремлем, Песков заперечив, що у цьому не було жодної потреби.
Нагадаємо, за словами сестри, Савченко добиралась до Москви через Білорусь аби уникнути прикордонного контролю. Користувачі соціальних мереж вже гостро розкритикували такі дії одіозної нардепа, назвавши їх «поїздкою за новими методичками».
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