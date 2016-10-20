ВРУ прийняла закон, який буде фільтрувати імпорт літератури з РФ

Верховна Рада України під час першого читання прийняла проект закону, поданий Кабінетом міністрів, щодо обмеження імпорту літератури з антиукраїнським та проросійськими змістом з території Російської Федерації. Як інформує replyua.net, «за» відповідний документ проголосувало 250 народних обранців.
Даний закон буде регулювати наплив на український ринок літератури з країни-агресора. Книги, які містять у собі хоча б натяки на антиукраїнські заклики та заклики до сепаратизму та ворожнечі будуть повертатися назад на рідну землю. У законі також зазначається, що обмеження не буде розповсюджуватися на російськомовні книги, які були виданні на території України.
В той самий час законопроект передбачає квоту на ввезення літератури. Після прийняття закону кількість російськомовних імпортованих книг на одну людину не має перевищувати 10-ти примірників. Під час презентації проекту закону, віце-прем’єр Кириленко В’ячеслав відзначив, що на сьогоднішній день через російсько-український кордон завозиться «маса літератури», яку читають переважно жителі сходу та півдня України, і ця література значною мірою спрямована на соціальну дестабілізацію в Україні.
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