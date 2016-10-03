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Ляшко: Украину в Стокгольме ждет очень неприятный сюрприз

Ляшко: Украину в Стокгольме ждет очень неприятный сюрприз
Олег Ляшко на своей странице в facebook сегодня заявил, что судебное разбирательство Украины против Российской Федерации в Стокгольмском суде может очень скоро окончиться не в пользу Украины – об этом сообщает передает replyua.net.

Политик заявил: «Украинцы должны знать, что сейчас в Стокгольмском арбитраже проходит рассмотрение иска Российской Федерации против Украины в связи с невыполнением условий газового контракта, подписанного между странами в 2009 году». Как известно, суть исковых требований РФ в том, что украинская НАК «Нафтогаз Украины» должна российскому «Газпрому» 140 миллиардов долларов.

Ляшко объяснил, что в соответствии с этим контрактом к Украине применяется принцип «покупай, бери, плати» газ по 500 долларов за тысячу кубометров газа. «Исковые претензии Российской Федерации по этому контракту к Украине составляют 140 миллиардов долларов. Рассмотрение этого дела в Стокгольме вышло на финишную прямую – в январе 2017 года начнется публичное рассмотрение этого дела», - сообщил депутат. По мнению Ляшко, Украина имеет очень невыгодное положение в этом процессе в сравнении с российской стороной – претензии, которые были выдвинуты «Газпромом» могу быть удовлетворены, а значит, это серьезно ударит по карману каждого украинца.

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