Українці закликали Ізраїль «розставити всі крапки над «і»

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Українці передали представникам ізраїльського парламенту документи, що підтверджують страшні злочини сталінського режиму щодо українського селянства в 1932-1933 роках, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».Так, цими днями на вшанування річниця трагедії в Бабиному Яру прибула делегація з членів ізраїльського Кнесету. Сьогодні, двадцять шостого вересня 2016 року, очільник Національного музею «Меморіал жертв голодомору» Стасюк Олеся передала закордонним парламентарям пакет нещодавно розсекречених Службою безпеки України документів, які підтверджують факт Голодомору українців в 1932-1933 роках минулого століття. Крім того, історик закликала депутатів відновити історичну справедливість шляхом публічного визнання факту геноциду українського народу радянською владою на міжнародному рівні. За словами Стасюк, сімдесят п’ять років потому ця тема знову набуває гострої актуальності у зв’язку з російською агресією на Донбасі. Відтак, визнання Голодомору геноцидом є одним із шляхів боротьби з нападником.Нагадаємо, вже двадцять чотири держави офіційно назвали Голодомор геноцидом, проте Ізраїль поки-що не входить до їх числа.