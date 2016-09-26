Донік: про проблеми МВС традиційно всі мовчать

Відомий український волонтер та блогер Роман Донік на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук прокоментував останні законодавчі ініціативи очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, - про це повідомляє replyua.net.
Так, за словами Доніка, по суті, все, що змінилось в МВС – це нова патрульна поліція. До неї входять люди, яким ми довіряємо. І ця довіра викликана аж ніяк не тим, що хтось пройшов АТО. І що ми бачимо в Дніпрі? АТОшник з колишньої міліцейської роти застрелив двох не-АТОшників. На чиєму боці правда у цьому випадку? Праві явно не ті, хто «відзначився» в АТО і називає себе тепер реформованим «поліцейським». Бо АТО не показник, і реформа поліції не показник. І зараз патрульна поліція – не більше як один сучасний і реформований інструмент у старій і наскрізь гнилій системі, зі старою правовою базою, незмінними оперативниками і слідчими, зі старою прокуратурою і нелюстрованими судами. Крім патрульної поліції – в правоохоронних органах зовсім нічого не змінилось. Національна гвардія й досі лишається найбільш закритою структурою, про яку пересічному громадянину нічого не відомо. Під крилом Авакова «гніздяться» Білецький і Ко, що теж не додає всій картині привабливості. І тут – презумпція правоти поліції? Це ви серйозно? - підсумовує блогер.
Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter