В АП заявляють, що Онищенко бреше

Представники Адміністрації президента України переконують, що дані, які народний депутат Олександр Онищенко сьогодні, 26-го вересня, оприлюднив в Інтернеті щодо процесу купівлі телеканалу «112 Україна» президентом Петром Порошенко, являються підставними. Таку відповідь надали у прес-центрі Адміністрації президента на прохання прокоментувати опубліковані Онищенком переписки між ним та представниками Порошенка, передає replyua.net.
«Дана інформація з’явилася від втікачів, що мають серйозні проблеми з законом. Вона не відповідає дійсності. Її головна мета – відвернути увагу від розслідування щодо цих осіб, зокрема і самого Онищенка», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося перед цим, народний депутат, якого підозрюють в розтраті держаних коштів у особливо великих розмірах, який зараз ховається від українського правосуддя у Лондоні Онищенко Олександр заявив, що президент України Петро Порошенко за його посередництва намагався придбати телеканал «112 Україна» з метою монополізування державних телеканалів. Депутат-втікач заявляв, що Порошенко хоче створити холдинг з декількох держаних телеканалів та понизити на них «антиполітичну пропаганду».
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