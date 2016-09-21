З ким зустрічався Порошенко на сесії Генеральної асамблеї?

Президент України Петро Порошенко доволі плідно працює на полях чергової сесії Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Цензор.нет.
Так, як повідомляє його прес-секретар Станіслав Цеголко, наразі Порошенко проводить перемовини з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом. До цього відбувалась зустріч з Президентом Угорщини Яношем Адером. На ній сторони дійшли висновку про потребу активізувати двосторонні політичні зносини на найвищому рівні. Також Адер запевнив Порошенка про незмінність позиції Угорщини у підтримці територіальної цілісності та недоторканості України і пообіцяв продовжувати політику санкційного тиску на країну-агресора. Порошенко, у свою чергу, подякував за надання грошової та іншої допомоги, а також за лікування службовців збройних сил України.
Нагадаємо, раніше Президент Порошенко вже встиг провести зустріч з главою турецької держави Реджепом Таїпом Ердоганом, який окремо наголосив, що відновлення політичного діалогу між його державою та Російською Федерацією не означає визнання легальності анексії Криму. Також Порошенко мав розмову з кандидатом в президенти США Гіларі Клінтон, яка запевнила українську сторону у всебічній підтримці.
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