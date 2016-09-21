валюта
СпецтемаГанапольский: конец мифа о зомбировании россиян

З ким зустрічався Порошенко на сесії Генеральної асамблеї?

З ким зустрічався Порошенко на сесії Генеральної асамблеї?
Президент України Петро Порошенко доволі плідно працює на полях чергової сесії Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Цензор.нет.

Так, як повідомляє його прес-секретар Станіслав Цеголко, наразі Порошенко проводить перемовини з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом. До цього відбувалась зустріч з Президентом Угорщини Яношем Адером. На ній сторони дійшли висновку про потребу активізувати двосторонні політичні зносини на найвищому рівні. Також Адер запевнив Порошенка про незмінність позиції Угорщини у підтримці територіальної цілісності та недоторканості України і пообіцяв продовжувати політику санкційного тиску на країну-агресора. Порошенко, у свою чергу, подякував за надання грошової та іншої допомоги, а також за лікування службовців збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Президент Порошенко вже встиг провести зустріч з главою турецької держави Реджепом Таїпом Ердоганом, який окремо наголосив, що відновлення політичного діалогу між його державою та Російською Федерацією не означає визнання легальності анексії Криму. Також Порошенко мав розмову з кандидатом в президенти США Гіларі Клінтон, яка запевнила українську сторону у всебічній підтримці.

Горячая тема: Пономарь: самая важная новость из Евросоюза
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

З ким зустрічався Порошенко на сесії Генеральної асамблеї?

Мінус ще один: в Підмосков’ї впав гелікоптер

Крымский Бандеровец предупредил крымчан об опасности

У Росії знайшли пояснення вбивству Жиліна

Культурный центр Украины в Москве захватили "сепары"

Росія знайшла нового «друга»

Тарас Черновол: Отказ Трампа от встречи с Порошенко только на руку Украине

Министр экономики Германии сделал заявление о санкциях в отношении РФ

МИ-6: Запад бессилен перед террористической угрозой исламских экстремистов

Рейтингові агентства заявляють, що найближчим часом в Росії краще не стане

П'яні жителі Уралу спробували вбити відомого російського бойовика і здати його труп в СБУ за винагороду

В Минске договорились о выводе войск из Донбасса

Росія «догралася»: США ініціюють безпольотну зону над Сирією

Президент Украины выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН (ВИДЕО)

«Батькивщина» саботирует реформу децентрализации в Украине – Гопко

Карпаты съемка с квадрокоптера - фото

Сотник выяснил, что россияне думают о выборах в Госдуму (ВИДЕО)

Держава без мовної політики

Оккупанты Крыма наложили мораторий на сделки с недвижимостью в прибрежной зоне до 2017 года

Порошенко покидає пост президента і розлучається – новий «шедевр» російської пропаганди

 Новости за день