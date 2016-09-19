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Політолог: Якщо вірити Тимошенко, то львів’яни хочуть повернення Януковича

Політолог: Якщо вірити Тимошенко, то львів’яни хочуть повернення Януковича
Відомий політичний оглядач Тарас Чорновіл прокоментував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук виступ лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на засіданні погоджувальної ради, - про це інформує replyua.net.

Так, Тимошенко почала ділитись враженнями від візиту до Львова. За її словами, вона зі своєю командою обійшла всі закутки Львова і в кожному з них їй скаржились на мізерні пенсії, високі тарифи і тяжке життя, лаючи владу останніми словами. Політик наголосила, що лейтмотивом всього спілкування з місцевими мешканцями була фраза «Поверніть нам минулу злочинну владу, нам при ній краще жилося». Чорновіл назвав такі заяви Тимошенко «ахінеєю», адже львів’яни знають ціну свободі та демократії, і гинули поруч з іншими громадянами України на Майдані не за нові туфлі Тимошенко.

Крім того, політик відзначилась і на Львівському книжковому форумі, де пообіцяла лобіювати видання творів Івана Франка державним коштом через Верховну Раду. Варто зазначити, що така поведінка є кричущим порушенням правил етикету форуму, де політики беруть слово лише у разі, якщо вже профінансували або збираються профінансувати друк певного твору з власної кишені. Чи варто наголошувати, що на погоджувальній раді про твори Франка не було сказано жодного слова. Власне, вся поведінка Тимошенко свідчить, що вона і далі має вибіркові пам'ять та увагу – знає і говорить тільки те, що їй вигідно, - підсумовує політичний оглядач.

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