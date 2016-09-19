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Як Луценко налякав російських пропагандистів

Як Луценко налякав російських пропагандистів
Справжній фурор у російських ЗМІ спричинив виступ Генерального прокурора Юрія Луценка на засіданні комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти та культури, яке відбулось сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, в Києві, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, Луценко сказав, що скоро настануть часи, коли рівень життя в Україні стане в рази вищим, ніж в Російській Федерації. Тоді Москві доведеться розширяти простір свободи, і зрештою ми зможемо спостерігати на Червоній площі ті ж самі процеси, які відбувались на Майдані взимку 2013-2014 років. За словами Луценка, дуже важливим є поступове просування демократичних цінностей на Схід. І якщо тридцять років тому кордоном між демократією та авторитаризмом була Берлінська стіна, то пізніше він проходив по Віслі, а потім – по Дніпру. Наразі межею цивілізованого світу можна назвати східний державний кордон України.

Не маючи, що заперечити по суті сказаного Луценком, російські пропагандистські ЗМІ вкотре процитували президента Російської Федерації Володимира Путіна, який постійно повторює, що в Україні стався державний переворот. Тим не менш, підвищена увага російської преси до висловлювань українських політиків свідчить, що політичного життя і демократії у самій Росії вже давно не існує.

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