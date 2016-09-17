Рішення щодо "Укртрансгазу" буде переглянуте - Гройсман

Рішення, яке нещодавно прийняло Міністерство економічного розвитку Україні щодо управління компанією «Укртрансгаз» може буди змінене через критику з боку Європейського союзу. Про це, виступаючи на форумі YES у Києві, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає replyua.net.
«Міністерство виконувало своє обов’язки. Проте якщо таке рішення проти наших зобов’язань – воно буде змінене», - заявив він. Також він додав, що найближчим часом він хоче вислухати всі зауваження від усіх сторін, які приймають участь у цьому конфлікті. «Критика такого рішення нас дуже хвилює. Даю слово, що розберуся. І кінцеве прийняте рішення не буде йти в супереч інтересів України», - наголосив Гройсман.
Раніше зазначалося, що Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, без ніякого попередження управління «Нафтогазу України», взяло на себе функції керівника компанією «Укртрансгаз». Проте це рішення могли приймати лише керівники «Нафтогазу». Такі дії МЕРТ викликали обурення у Європейського банку реконструкції та розвитку; також обурені залишилися і керівники «Нафтогазу». Ці дії Мінекономрозвитку поставили під загрозу існування компанії «Укртрансгаз».
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