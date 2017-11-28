Зимой 2017/18 будут побиты все температурные рекорды, - метеоролог

Предстоящей зимой могут быть побиты температурные рекорды за всю историю метеонаблюдений. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом синоптической метеорологии гидрометеорологического института Украины.
По словам метеоролога, предстоящая зима будет очень теплой, а температура – очень высокой, на 2-3 градуса выше нормы. Балабух подчеркнула, что зима 2017/18, а также все последующие зимы будут намного теплее, чем два-четыре десятилетия назад. «Тенденция существенного повышения температуры за месяц, за зиму и, в конечном итоге, за сезон, отмечается с середины 70-х годов прошлого века. Это глобальные тенденции, которые касаются, естественно, и Украины. Наибольшие изменения наблюдаются именно зимой и летом. При этом для зимы еще характерен существенный рост именно минимальной температуры», - заявила Балабух.
Также метеоролог отметила, что последние десять лет в Украине были самыми теплыми, а в 2015 и в 2016 году были установлены абсолютные рекорды, и предстоящая зима не станет исключением. Напомним, что ранее синоптики заявили о морозном декабре и очень теплых январе и феврале.