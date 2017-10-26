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Синоптики предупредили жителей некоторых областей о резком ухудшении погоды

Синоптики предупредили жителей некоторых областей о резком ухудшении погоды
В четверг, 26 октября, погодные условия резко ухудшатся в нескольких областях Украины. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, резкие порывы ветра сегодня прогнозируются в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Первый снег сегодня ожидается в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Ситуация усложнится налипанием мокрого снега в этих регионах. Осадки в виде дождя Гидрометцентр в четверг прогнозирует в отдельных областях запада, местами в центре, а также на севере Украины.

Однако синоптик Наталья Диденко ранее успокоила украинцев: холодная погода продлится только до пятницы. Завтра в большинстве регионов снова потеплеет, однако погода все равно не поднимет настроения. Вместе с потеплением в Украину придут обильные осадки в виде дождя, которые уже завтра затронут большую часть территории страны.
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