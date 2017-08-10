Синоптик объяснила, когда украинцам ждать дождей и похолодания

Жара, которая снова пришла в Украину, продержится и в выходные дни, однако в воскресенье в некоторые регионы страны придут дожди и похолодание, которые уже в понедельник распространяться на всей территории.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 11 августа жаркая погода будет наблюдаться во всех областях Украины, и воздух прогреется до 30-35 градусов, а 37-градусная жара завтра установится во всех восточных и южных регионах, а также в Днепропетровской области. «В Крыму и Приазовье удержатся порывы восточного ветра до 15-20 м/сек. В Киеве завтра солнце и жара, +30+32 градуса», - написала Диденко.
По ее словам, 13 августа, в воскресенье, грозовой и прохладный циклон накроет западные области – температура начнет снижаться, пройдут дожди. Напомним, что в ГСЧС предупредили о пожарной опасности пятого классы сразу в одиннадцати областях. Чрезвычайная ситуация продлится до 15 августа.