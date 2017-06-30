Гидрометцентр: 38 градусов – это еще не предел

Гидрометцентр Украины предупреждает граждан о том, что 30 июня, 1 и 2 июля столбик термометра в некоторых регионах страны будет подниматься до отметки в 38 градусов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра жара только усилится, и синоптики прогнозируют самую высокую температуру в южных и восточных областях – до 36 градусов. В центре также будет очень жарко, а вот в западных регионах существенно похолодает и пройдут дожди – столбик термометра поднимется не выше отметки в 27 градусов. В Киеве завтра пройдет дождь, но жара не спадет – синоптики обещают до 32 градусов. В воскресенье погода готовит сюрпризы по всей стране. И если в восточных и южных областях жара достигнет критической точки – воздух прогреется до 38 градусов, то на западе дожди прекратятся, однако будет не выше 26 градусов.
В центре Украины синоптики прогнозируют дожди и жаркую погоду – до 32 градусов. Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара спадет сразу после выходных – в Украину придет холодный циклон.