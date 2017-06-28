Синоптики предупредили о резкой смене циклонов в Украине

28 июня, в среду, грозовой и дождливый циклон все-таки уйдет из Украины, и уже в четверг на большей территории страны установится жаркая и солнечная погода.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в четверг, 29 июня, в дневные часы во всех регионах ожидается настоящая летняя жара. К примеру, в северных и центральных регионах днем воздух будет прогреваться до 27-31 градуса, а на западе страны будет еще теплее – до 32 градусов. Впрочем, синоптики предупредили, что завтра локальные ливни могут пройти на востоке и на юге, однако они будут кратковременными. На юге страны воздух прогреется до 27-33 градусов, ожидаются осадки в Николаевской и Одесской областях. Дожди могут пройти и в восточных областях. Также возможны грозы. Температура воздуха составит от +29 до +31 градуса.
Завтра в столице ожидается сухая и ясная погода. Днем синоптики прогнозируют жару – до 31 градуса. Нужно отметить, что накануне в ГСЧС предупредили украинцев о том, что сегодня, в среду, во многих регионах будут бушевать сильный ветер, ливни и грозы.