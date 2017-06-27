Синоптик назвала регионы, где завтра ожидаются грозы, ливни и ветер

28 июня, в среду, ненастный циклон не уйдет из Украины, и сразу несколько областей попадут в самый эпицентр непогоды. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала Наталья Диденко, известный синоптик.
По ее словам, шквалистый ветер, ливни и грозы в среду ожидаются в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях. «На остальной территории Украины в среду без существенных осадков, только локальный грозовой дождь пройдет в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской и Волынской областях», отметила синоптик. Также Диденко предупредила украинцев о надвигающейся жаре. По прогнозам синоптика, завтра жарче всего будет в южных областях, где воздух прогреется до 33 градусов, в остальных регионах – ненамного прохладнее.
«В столице завтра, в среду, сухо, солнечно и тепло. В течение дня от 26 до 28 градусов. В четверг уже +30 и выше. Ближайшей ночью, например, в Киеве, будет всего + 13 + 14 градусов. А в Черниговской и Сумской вообще + 10 + 13 градусов», добавила Диденко.