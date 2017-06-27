Обещанного солнца не будет: синоптики предупредили о сильнейших ливнях с грозами

27 июня, во вторник, дождливый циклон еще задержится в Украине, и в некоторых регионах ожидаются очень сильные дожди с грозами. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самые сильные грозовые дожди синоптики прогнозируют сегодня в южных областях, однако, несмотря на обильные осадки, в дневные часы на юге будет очень жарко – до 33 градусов.
Также жаркая погода ожидается и в восточных регионах, где столбик термометра будет подниматься до отметки в 32 градуса. А вот на севере погода никого не порадует – синоптики прогнозируют не только дожди, но и похолодание. В дневные часы воздух не прогреется выше 26 градусов. В центральных областях также возможны дожди, температура составит от 25 до 28 градусов тепла.
Синоптики не прогнозируют дожди только в Ривненской и Волынской областях. На западе сегодня тоже грозовые дожди, однако температура воздуха останется очень высокой. В дневные часы местами воздух будет прогреваться до 30 градусов.