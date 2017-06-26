Грозовые дожди и яркое солнце, - прогноз на 26 июня

В понедельник, 26 июня, на всей территории Украины ожидается теплая погода, однако в некоторых областях пройдут грозовые ливни. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.
Согласно ее прогнозу, несмотря на обильные осадки, сегодня будет проглядывать и солнце. «На западе и севере страны ожидаются периодические грозовые дожди, плюс Винничина и Харьковщина. Остальные регионы - в солнце. В течение дня от 25 до 30 градусов, на Волыни, Ровенщине, в северных районах Житомирской, Киевской, Черниговской областях +20...+25 градусов», отметила Диденко. По ее прогнозу, сегодня в столице с утра зарядит дождь, не исключены и грозы, однако после обеда в Киеве выглянет солнце, погода стабилизируется. Сегодня в столице ожидается около 28 градусов со знаком плюс.
Напомним, что ранее Николай Кульбида, глава Гидрометцентра, дал подробный прогноз на все лето. Кульбида подчеркнул, что уже с сегодняшнего дня, с 26 июня, в Украину придет очень жаркий и сухой циклон, и во вторник на юге потеплеет до 34 градусов. В целом, по прогнозам синоптиков, лето будет засушливым.