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Синоптики: начало недели порадует настоящей летней погодой

Синоптики: начало недели порадует настоящей летней погодой
Во вторник, 27 июня, грозовой циклон покинет Украину, и на всей территории страны синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в начале недели погода наконец стабилизируется во всех областях.

Впрочем, в понедельник синоптики прогнозируют переменчивые погодные условия. По их прогнозам, дождливая погода сохранится в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях. Температура воздуха в этих регионах составит не выше 29 градусов. А вот в остальных областях уже будет очень жарко – в восточных регионах до 30 градусов, а на юге – до 33 градусов жары. Во вторник дождливый циклон надолго покинет Украину, и жаркая погода распространится на все области – воздух прогреется до 30 градусов, а на юге будет около 32 градусов жары.

В среду синоптики обещают настоящую летнюю жару и отсутствие осадков. Местами, по прогнозам Гидрометцентра, будет до 33 градусов со знаком плюс, а самая жаркая погода будет в южных и восточных областях. Осадков не прогнозируется.
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