Синоптики просят подождать: в выходные ливни и грозы, потом – сильная жара

После грозовых дождей, обрушившихся на Украину накануне, синоптики прогнозируют лишь кратковременные, но местами сильные осадки в эти выходные.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, также ненастную погоду в субботу и воскресенье прогнозирует синоптик Наталья Диденко, о чем она сообщила на своей странице в Фейсбуке. Дождливый циклон, по словам Диденко, сегодня перекинется на Донецкую, Харьковскую, Луганскую области, где ожидаются сильные ливни. «Днем 24 июня и 25 июня в Украине ожидаются периодические дожди, однако уже в основном небольшие и местами. В воскресенье вообще вероятность значительно меньше. Температура воздуха в субботу + 21 + 26, в воскресенье потеплеет до +25 +30 градусов», пишет синоптик.
Напомним, что Николай Кульбида, глава Гидрометцентра, дал прогноз на все лето – по его словам, оно будет очень засушливым и жарким. Кульбида подчеркнул, что уже 26 июня страну накроет очень жаркий циклон, и в дневные часы воздух будет накаляться до 34 градусов.