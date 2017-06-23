Гидрометцентр дал подробный прогноз на все лето

Сотрудники Гидрометцентра предупредили украинцев о том, что только июнь 2017 года выдастся прохладным и дождливым, а уже через несколько дней в страну придет сильная жара, и следующие два летних месяца будут жаркими.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики предупредили, что уже в начале следующей недели в большинстве регионов воздух будет прогреваться до 34 градусов в тени, а июль и август станут очень засушливыми месяцами – осадков практически не будет. «Начиная с 26 июня, температура воздуха существенно возрастет. Предпочтительный температурный режим сначала на юге, а затем на всей территории Украины в дневные часы составит 30-34 градуса. И эта высокая температура будет наблюдаться на фоне очень сухой погоды», заявил Николай Кульбида, глава Гидрометцентра.
Синоптики также отметили, что засушливая погода может негативно сказаться на урожае этого года, особенно на зерновых. Кроме того, уже со следующей недели резко возрастет опасность лесных пожаров, также не исключено, что начнут гореть торфяники в некоторых регионах. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в большинстве областей будет дождливо, но тепло.