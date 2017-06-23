Гидрометцентр: пока в Украине дожди, но уже с 26 июня придет сильная жара

Николай Кульбида, директор Гидрометцентра Украины, во время заседания оперативного штаба по ЧС заявил о том, что ближайшие три дня Украину продолжит накрывать сильными дождями, однако 26 июня придет очень жаркий циклон, и днем столбик термометра будет подниматься до отметки в 34 градуса, информирует replyua.net.
Впрочем, по словам Кульбиды, это еще не значит, что будет солнечно - местами дожди продолжатся. Потепление сначала коснется южных регионов, а потом распространится на всю Украину. А вот Наталья Диденко, известный синоптик, на своей странице в Фейсбуке написала о том, что сегодня грозовой циклон пройдет по многим европейским странам, включая Украину, и грозовые ливни ожидаются на западе в дневные часы, а ближе к вечеру дождливый циклон переместится в Винницкую область и северные регионы Украины.
Что касается температуры воздуха сегодня, то Диденко назвала ее «комфортной и замечательной» - на юге воздух прогреется до 28 градусов, в остальных областях – до 26 градусов тепла.