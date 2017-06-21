Синоптики: на этой неделе украинцы не успеют отслеживать резкие погодные изменения

Синоптики прогнозируют резкую перемену погоды в эти дни и отмечают, что уже сегодня всю Украину накроет дождями и грозами, а завтра в страну опять вернется теплый и сухой циклон.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня, 21 июня, жара начнет спадать, и синоптики прогнозируют дожди во всех областях, за исключением Волынской и Ривненской. Теплее всего будет в восточных и южных регионах – до 31 градуса, однако в остальных областях температура снизится до 25-28 градусов, а на западе и вовсе до 23-25 градусов со знаком плюс. В столице сегодня синоптики обещают грозы и кратковременные дожди. Завтра, 22 июня, погода снова порадует жителей Украины. В Гидрометцентре отмечают, что осадки прекратятся, будет солнечно и сухо.
На западе до +26 градусов, на севере + 24 градуса, на юге и востоке сохранится жаркая погода – до +29 градусов. В Киеве относительно похолодает – до 24 градусов. В пятницу, 23 июня, нужно ждать очередных сюрпризов. По всей стране возможны ливни и сильные грозы, на западе и на юге будет до 31 градуса, в остальных регионах – не выше 26 тепла.