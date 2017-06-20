На этой неделе украинцев ждет резкая перемена погоды

Завтра, 21 июня, в большинстве регионов Украины ожидается очень жаркая и сухая погода, однако она задержится в стране недолгое время, и на смену таким погодным условиям придут похолодание и грозы.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в большинстве областей установятся комфортные погодные условия – будет тепло и сухо, лишь в западных регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха по стране будет достигать 27-29 градусов. Завтра, в среду, погода претерпит изменения. Синоптики прогнозируют грозы почти во всех областях и дальнейшее понижение температуры. По прогнозам Гидрометцентра, 21 июня дождя не будет только в Волынской и Ривненской областях.
Теплая и местами жаркая погода в среду сохранится в восточных и южных регионах, где столбик термометра будет подниматься до отметки в 31 градус. На остальной территории синоптики обещают не выше 28 градусов тепла, а в западных областях и вовсе не выше 25 градусов со знаком плюс. В четверг погода снова изменится – будет тепло и сухо.