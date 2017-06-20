Дождались: синоптик рассказала об изнуряющей жаре в ближайшие дни

Сегодня, 20 июня, в Украине ожидается очень жаркая и сухая погода, однако в некоторых регионах все-таки пройдут грозовые ливни. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.
Она отметила, что антициклон Конча уже зашел в Украину, и вместе с ним в стране теперь будет сухая и жаркая погода, но все-таки во вторник могут прорваться и другие атмосферные фронты, вызывающие кратковременные ливни с грозами. «Однако интересно они будут выпадать. На западе больше: на Львовщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях. На севере, скорее всего, пройдут в Черниговской и Сумской областях. На востоке – Луганская, Донецк. В центре – Винницкая, Черкасская. На юге – вечером – Одесская, Запорожская», пишет синоптик.
По ее словам, на большей территории страны сегодня днем воздух прогреется до 25-30 градусов. Также, как пишет синоптик, жаркую погоду нужно ожидать и киевлянам – во вторник в столице будет сухо и дожди маловероятны, хотя и не исключена небольшая облачность. Днем в Киеве воздух прогреется до 28-30 градусов.