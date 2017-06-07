Гидрометцентр: 8 июня в Украине сильнейшие грозы и местами град

Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются порывистый ветер, град и грозы, а уже завтра, 8 июня, такие погодные условия распространятся на всю территорию страны, и гроз не ожидается только в Луганской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра дожди пройдут почти во всех регионах, однако в южных и центральных областях сохранится очень жаркая погода, местами столбик термометра будет показывать до 32 градусов. В остальных областях воздух прогреется до 22-24 градусов. В Киеве в четверг также ожидаются грозовые дожди, а температура будет не выше 23 градусов. В пятницу грозовой циклон начнет перемещаться – дождей уже не будет на западе, севере и в центре, однако они прогнозируются на востоке и на юге.
Вместо дождливого циклона в северные и западные регионы наконец придет ясная погода, впрочем, пока воздух будет прогреваться только до 21-24 градусов. В восточных и южных регионах, напротив, несмотря на дожди, синоптики обещают около 27 градусов.