Гидрометцентр: с 6 февраля в Украине опять начнутся морозы

С понедельника, 6 февраля, в большинстве регионов Украины начнется понижение температуры, и уже к середине недели во многих областях столбик термометра опустится до -14 градусов в дневные часы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, солнечная погода сохранится в понедельник лишь в восточных областях, где температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза. В Киеве также будет морозно, днем до -7 градусов, и только в западных областях синоптики прогнозируют теплую погоду – около нуля градусов. Во всех регионах, за исключением востока Украины, ожидаются обильные осадки. 7 февраля, во вторник, резко похолодает в Донецкой, Полтавской, Луганской, Сумской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях, где в дневные часы Гидрометцентр прогнозирует до 14 градусов мороза.
В среду, 8 февраля, самая теплая погода ожидается на западе, и в Ужгороде воздух прогреется до 1 градуса ниже нуля. На остальной территории морозы сохранятся. Кроме того, в среду синоптики прогнозируют снег на всей территории Украины.