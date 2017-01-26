Синоптик: 27 января погода в Украине начнет резко меняться

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что уже с завтрашнего дня, с 27 января, погода в Украине резко изменится, передает replyua.net.
По словам Диденко, предстоящая ночь будет очень морозной на большей части Украины, и местами столбик термометра будет опускаться до 18 градусов со знаком минус, а на востоке и севере страны температура может опуститься и до 24 градусов со знаком минус. «Завтра днем мороз еще проявит себя кое-где, на северо-востоке, к примеру, будет до -14 градусов. На самом крайнем севере Украины начнется потепление, днем не ниже -6 градусов. Также нас завтра ждет мощный коктейль из мороза, гололеда и снега», отметила синоптик.
Также Диденко пояснила, что грядущее потепление – это уже небольшой «весенний сигнал». В южных и западных областях снег завтра маловероятен, а вот в Киеве ожидается морозная ночь со снегом, столбик термометра опустится до -12 градусов. Завтра в дневные часы в столице ожидается от 2 до 6 градусов со знаком минус. Ближе к субботе теплый циклон распространится на большинство регионов страны, и ночь с пятницы на субботу будет намного теплее.