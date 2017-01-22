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Синоптики: в начале недели существенных осадков не ожидается

Синоптики: в начале недели существенных осадков не ожидается
В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие два дня, сообщив о том, что на территории Украины будет преобладать сухая прохладная масса – сильных холодов и осадков не ожидается.

Как передает replyua.net, в понедельник существенных осадков не прогнозируется, на дорогах будет очень скользко. Днем воздух прогреется до -2 - +3 градусов, в ночные часы ожидается до 9 градусов мороза, а в Закарпатье столбик термометра может опуститься до 15 градусов со знаком минус. Завтра в Киеве будет около нуля градусов, синоптики не прогнозируют осадков. Во вторник, 24 января, в Украине сохранится довольно теплая погода. Осадки в виде мокрого снега возможны только в Ровенской и Волынской, а также в некоторых северных областях.

На дорогах страны снова будет скользко. На Закарпатье и в Карпатах ночная температура может опуститься до 14 градусов мороза, на остальной территории ожидается от 5 до 10 градусов со знаком минус. Днем во вторник на большей части страны будет от -3 до +3 градусов, и лишь на Закарпатье от 4 до 9 градусов мороза.
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