Синоптик: Украину накроет антициклон «Бригитта»

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что 22 января, в воскресенье, в Украину придет еще один антициклон «Бригитта», и сегодня осадки закончатся, а также ожидается похолодание, передает replyua.net.
По словам Диденко, этот антициклон принесет с собой легкий мороз, и за ночь сухой и холодный воздух немного подсушит образовавшуюся кашу из снега. «Сегодняшний день будет ясным и достаточно морозным, и лишь в западных областях сегодня сохранится довольно теплая погода», пишет Диденко. В воскресенье минусовая температура установится в большинстве регионов страны, в дневные часы ожидается от 3 до 7 градусов мороза, в западных регионах воздух может прогреться до 1 градуса тепла. В восточных областях не исключены осадки в виде снега.
Напомним, что ранее в Гидрометцентре сообщили о резком изменении погодных условий 24 января, во вторник. По прогнозам синоптиков, в этот день в Украине начнутся сильные дожди и мокрый снег. Ситуация усугубится еще и из-за того, что в вечерние и ночные часы температура будет опускаться ниже нуля и спровоцирует сильную гололедицу.