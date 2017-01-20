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Синоптики: 20 января в Украине начнутся погодные изменения

Синоптики: 20 января в Украине начнутся погодные изменения
Сегодня, 20 января, на большей территории Украины сохранится переменная облачность и легкий мороз, однако в ночь на субботу погода начнет меняться. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в пятницу в большинстве областей Украины осадков не ожидается, и лишь в западных регионах местами может пройти небольшой снег.

На западе синоптики прогнозируют переменную облачность, в некоторых областях днем будет солнечно, температура составит от 2 до 4 градусов мороза. На севере осадков не ожидается, днем от -1 до -5 градусов. В восточных областях в пятницу будет морозно, местами до -7 градусов, в некоторых регионах выглянет солнце. На юге сегодня без осадков, в дневные часы воздух прогреется до -6 - -1 градуса.

Завтра, 21 января, в Украину придет теплый и влажный циклон. В большинстве областей потеплеет на несколько градусов, начнутся обильные осадки в виде мокрого снега. Кроме того, как прогнозируют синоптики, с завтрашнего дня усилится ветер и ухудшится ситуация на дорогах Украины. Синоптики предупредили о гололедице.
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