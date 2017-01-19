Гидрометцентр: 21 января погода в Украине резко изменится

Гидрометцентр Украины сообщает о том, что в пятницу, 20 января, на территории Украины резко упадет атмосферное давление, и большинство областей будут оставаться в зоне холодной воздушной массы, однако в выходные ситуация радикально изменится, информирует replyua.net.
В пятницу небольшие осадки в виде снега возможны лишь в восточных регионах, на дорогах страны сохранится гололедица, туман ожидается в утренние часы на востоке, на западе и в центре страны. Ночью температура воздуха может понизиться до -18 градусов в восточных регионах, на остальной территории синоптики прогнозируют до 13 градусов мороза. В субботу заметно потеплеет, в некоторых областях возможен мокрый снег, местами также выпадет небольшое количество снега в регионах, где температура не поднимется выше нуля. Ночью будет значительно теплее – от 4 до 10 градусов мороза, и это в западных областях.
В остальных регионах в ночные часы синоптики прогнозируют всего от 1 до 7 градусов со знаком минус. В субботу в дневные часы температура составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.