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Гидрометцентр: 21 января погода в Украине резко изменится

Гидрометцентр: 21 января погода в Украине резко изменится
Гидрометцентр Украины сообщает о том, что в пятницу, 20 января, на территории Украины резко упадет атмосферное давление, и большинство областей будут оставаться в зоне холодной воздушной массы, однако в выходные ситуация радикально изменится, информирует replyua.net.

В пятницу небольшие осадки в виде снега возможны лишь в восточных регионах, на дорогах страны сохранится гололедица, туман ожидается в утренние часы на востоке, на западе и в центре страны. Ночью температура воздуха может понизиться до -18 градусов в восточных регионах, на остальной территории синоптики прогнозируют до 13 градусов мороза. В субботу заметно потеплеет, в некоторых областях возможен мокрый снег, местами также выпадет небольшое количество снега в регионах, где температура не поднимется выше нуля. Ночью будет значительно теплее – от 4 до 10 градусов мороза, и это в западных областях.

В остальных регионах в ночные часы синоптики прогнозируют всего от 1 до 7 градусов со знаком минус. В субботу в дневные часы температура составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.
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