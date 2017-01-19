2016 год стал самым жарким в истории - ученые

Издание «Independent» пишет, что 2016 год побил сразу несколько погодных рекордов, став самым жарким за всю историю человечества, - передает replyua.net.
Профессор Габи Хегерл, климатолог, заявляет, что если человечество не одумается, климат на нашей планете станет слишком резким, что является прямым последствием глобального потепления. По его мнению, 2016 года стал самым жарким, по меньшей мере, за последние 167 лет. В прошлом году Земля пережила нестандартно высокие температуры на поверхности земли, в атмосфере и в мировых океанах, а также – таяние ледников, что одновременно не происходило никогда ранее.
Ученые из Метеобюро и Университета Восточной Англии обнаружили, что в 2016 году среднегодовая температура была выше на 1,1 градус Цельсия чем в 1850 и 1900 годах. Кроме того, среднегодовая температура прошлого года лишь на 0,01 градуса Цельсия выше, чем была в 2015 году, а это означает, что «слишком жарким» был не только 2016 год, а сразу два года подряд. Как известно, ученые все еще не могу дать точный ответ на то, почему процессы глобального потепления усиливаются с такой скоростью.