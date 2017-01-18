Гидрометцентр: 18 января в Украине небольшой мороз и переменная облачность

В среду, 18 января, на большей территории Украины осадков не ожидается, синоптики прогнозируют переменную облачность и легкий мороз.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня сохранится достаточно комфортная температура, и лишь местами столбик термометра в дневные часы будет опускаться до семи градусов мороза. В некоторых регионах синоптики прогнозируют солнечную погоду в дневные часы. Холоднее всего сегодня будет в восточных областях – в Донецке и Луганске днем до -7 градусов. На севере страны эта ночь будет очень морозной – в Сумской области столбик термометра опустится до -15 градусов, однако днем синоптики прогнозируют от 3 до 6 градусов со знаком минус. В западных регионах 18 января без осадков, днем от 2 до 6 градусов мороза, ночью местами похолодает до -13 градусов.
На юге Украины сегодня от 2 до 5 градусов мороза, и лишь в Одесской области воздух днем может прогреться до нуля градусов. В Киеве и в Киевской области в среду без осадков, ночью до -10 градусов, в дневные часы потеплеет до 4 градусов со знаком минус, Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность.