Гидрометцентр: сегодня из Украины уходит теплый и влажный циклон

В воскресенье, 15 января, на большей территории Украины будет тепло и пройдет мокрый снег, однако уже завтра погода начнет меняться. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня почти во всех регионах страны в дневные часы будет около нуля градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Уже завтра, в понедельник, теплый и влажный циклон начнет перемещаться, и температура понизится на несколько градусов. По прогнозам синоптиков, осадки в понедельник ожидаются только в Приазовье и в восточных регионах, а на остальной территории Украины будет сухо, в некоторых областях ожидается ясная погода. Завтра на востоке страны синоптики прогнозируют мокрый снег, местами сильный дождь.
Также в Гидрометцентре предупреждают о том, что на дорогах будет очень скользко. Завтра, 16 января, дневная температура составит около трех градусов мороза, в южных областях – около нуля градусов. В понедельник в Киеве осадков не прогнозируется, на дорогах – гололедица. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов со знаком минус, в ночные часы будет до 6 градусов мороза.