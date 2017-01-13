валюта
СпецтемаГройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

Погода 13 января: в Украину идет оттепель

Погода 13 января: в Украину идет оттепель
13 января, в пятницу, в большинстве областей Украины потеплеет, небольшие осадки ожидаются только в западном регионе. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самая холодная погода сегодня ожидается в восточных областях, где в дневные часы столбик термометра будет опускать до 0-7 градусов мороза, а ночью температура понизится до 11 градусов со знаком минус.

В южных областях температура будет сильно колебаться. Если в ночные часы синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза, то днем они обещают от -2 до +4 градусов. На севере страны ночью похолодает до 7 градусов мороза, в дневные часы воздух прогреется до -4 - +1 градуса. В западных областях в пятницу днем будет до двух градусов тепла, однако ночью столбик термометра может опуститься до 7 градусов мороза.

В Гидрометцентре предупредили всех украинцев о том, что сегодня на дорогах будет очень скользко. В Киеве 13 января возможны лишь небольшие осадки. Ночью будет морозно, до -7 градусов, а сегодня днем синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Порошенко в Одесі: "Слова я вам не давав, сядьте"
Важное за сутки
12 янв 2017
8477

В России ходят слухи о нелегитимности Путина и скором распаде страны – политолог

Результатом попытки возглавляемого Владимиром Путиным режимом разрушить международные нормы и установленный в мире порядок станет свержение самого нынешнего главы Кремля, и все это произойдет в

12 янв 2017
7979

Измененная позиция Трампа и Тиллерсона по России является тактическим маневром – Илларионов

По мнению российского экономиста и бывшего советника российского президента Владимира Путина Андрея Илларионова, измененная риторика кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона и

Последние новости

В новогодние праздники украинцы покупали просроченную и поддельную продукцию

Блогер: После е-деклараций, которые показали наличие тонн налички в долларах, чиновникам следовало бы снизить тон

The Atlantic Council: заявления Тиллерсона – весьма слабая надежда для Украины

Погода 13 января: в Украину идет оттепель

ЕС не стоит надеяться на поддержку США после прихода Трампа – Меркель

Порошенко протянул руку дружбы, а в ответ услышал на ломаном украинском – «барыга»

Хербст: выступление Тиллерсона внесло ясность в будущие отношения России и США

Угроза инаугурации Трампа: в США планируется многотысячное восстание

Цены на нефть выросли после заявлений России

Советник главы МВД предсказал Путину судьбу Каддафи

Украина стремится в ЕС, который через 2-3 года будет совсем другим

Эксперт озвучил прогноз по второму сроку Порошенко

Рабинович: напомню, что этого человека выбирал Дональд Трамп

В Луганской области запретили перевозки пассажиров ночью

Джо Байден прибудет в Украину 15 января

В Украине судят более 30 военнослужащих РФ

Эксперт: причины для подорожания доллара отсутствуют

В США не считают Путина военным преступником – Пионтковский

Лия Ахеджакова прокомментировала крушение Ту-154: беда в том, что у нас рабская профессия

Украина попала в рейтинг самых дешевых для проживания стран

 Новости за день