Погода 13 января: в Украину идет оттепель

13 января, в пятницу, в большинстве областей Украины потеплеет, небольшие осадки ожидаются только в западном регионе. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самая холодная погода сегодня ожидается в восточных областях, где в дневные часы столбик термометра будет опускать до 0-7 градусов мороза, а ночью температура понизится до 11 градусов со знаком минус.
В южных областях температура будет сильно колебаться. Если в ночные часы синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза, то днем они обещают от -2 до +4 градусов. На севере страны ночью похолодает до 7 градусов мороза, в дневные часы воздух прогреется до -4 - +1 градуса. В западных областях в пятницу днем будет до двух градусов тепла, однако ночью столбик термометра может опуститься до 7 градусов мороза.
В Гидрометцентре предупредили всех украинцев о том, что сегодня на дорогах будет очень скользко. В Киеве 13 января возможны лишь небольшие осадки. Ночью будет морозно, до -7 градусов, а сегодня днем синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов.