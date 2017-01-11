Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Сотрудники Гидрометцентра сообщают о том, что в некоторых регионах Украины 11 января, во второй половине дня, ожидается резкое ухудшение погодных условий, информирует replyua.net. Самая сложная ситуация прогнозируется в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.
В этих регионах выпадет рекордное количество мокрого снега, усилится ветер, порывы которого будут достигать двадцати метров в секунду. Кроме того, синоптики не исключают сильные метели, гололедицу и налипание мокрого снега. Завтра циклон переместится в Луганскую, Харьковскую и Донецкую области, где также ожидается очень сильный ветер. Сильные порывы ветра синоптики прогнозируют 12 января в Карпатах.
Однако в четверг во всех регионах Украины заметно потеплеет. Лишь в западных областях столбик термометра в ночные часы будет опускаться до 10-12 градусов мороза, однако днем ожидается от 1 до 3 градусов со знаком минус. Завтра синоптики прогнозируют осадки в виде снега в большинстве западных, северных и центральных районов, а на юге и на востоке страны завтра сохранится плохая погода – с мокрым снегом, переходящим в дождь.