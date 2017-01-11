В Гидрометцентре не прогнозируют резкого потепления в Украине

Сегодня, 11 января, в Украине сохранится морозная погода, местами ожидаются осадки, а также гололедица. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самая теплая погода прогнозируется в южных областях, где синоптики обещают мокрый снег.
В Николаевской и Одесской областях в первой половине дня могут пройти сильные осадки в виде мокрого снега, а температура поднимется выше нуля градусов. Небольшой снег синоптики также прогнозируют в некоторых центральных районах, на остальной территории Украины осадков не ожидается. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах и просят водителей соблюдать осторожность. Погода преподнесет множество сюрпризов жителям западных регионов. Сегодня здесь ожидаются морозы, причем в Карпатах столбик термометра может опуститься до 25 градусов со знаком минус, а также туман в ночные и утренние часы.
В остальных районах запада Украины сегодня от 12 до 17 градусов мороза. В северных и центральных областях будет чуть теплее – от 5 до 11 градусов со знаком минус, а в южных областях воздух может прогреться до 3 градусов тепла.