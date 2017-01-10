Синоптики: в среду морозы буду умеренными

Сотрудники Гидрометцентра Украины сообщили о том, что завтра на территории страны ожидаются умеренные морозы, однако местами столбик термометра может опуститься до 25 градусов мороза, сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр.
11 января в южных регионах, в частности, в Николаевской и Одесской областях пройдет сильный снег, местами переходящий в дождь. Небольшой снег также ожидается в центральных регионах, на остальной территории будет сухо. Самая теплая погода завтра воцарится в южных областях – до трех градусов тепла. Холоднее всего будет на западе страны – до 17 градусов со знаком минус, а в Карпатах столбик термометра может опуститься до 20-25 градусов мороза.
В четверг температура воздуха повысится еще на несколько градусов. 12 января умеренный снег прогнозируется в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также в восточных областях. В западных регионах будет до 14 градусов мороза, в большинстве остальных областей – от 0 до -5 градусов. На юге страны не исключены мокрый снег, гололедица и налипание мокрого снега.