Синоптики сообщили о прекращении снегопадов и о потеплении

Сегодня, 10 января, в большинстве областей Украины температура начнет повышаться, а ближе к вечеру количество осадков резко уменьшится.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в Киеве будет не ниже 6 градусов мороза, в первой половине дня пройдет снег, а также сохранится гололедица. В западных областях страны сегодня скользко, однако количество осадков заметно сократится. Днем столбик термометра покажет от 6 до 10 градусов мороза, завтра температура начнет повышаться. В центре снегопады прекратятся, и во вторник в дневные часы будет от 4 до 9 градусов со знаком минус. В северных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, а также легкий мороз до -9 градусов.
На юге сегодня холодно, до семи градусов мороза, днем ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, возможен снег. А вот в восточных регионах сегодня, напротив, похолодает. Если этой ночью температура там не опускалась ниже 6 градусов мороза, то днем синоптики прогнозируют уже до -7 градусов, а также небольшой снег и порывистый ветер.