валюта
СпецтемаПутин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Морозы и метель стали настоящими бедствиями для стран Европы

Морозы и метель стали настоящими бедствиями для стран Европы
Издание «Independent» пишет, что сильные морозы и снегопады стали настоящими стихийными бедствиями в европейских странах. Они привели к разрыву транспортного сообщения на отдельных участках и человеческим жертвам, - передает replyua.net.

В отдельных странах мороз достиг -30 С. По крайней мере 10 человек умерли от холода в Польше в последние дни. По словам польских чиновников, температура опустилась ниже -20 С в субботу. Бельгиец умер в результате ДТП, спровоцированного снегопадом и гололедом – его грузовик соскользнул в кювет. Более шести бездомных в Италии погибли от переохлаждения. Температура воздуха в на горнолыжных курортах в Сараево держалась на уровне -27С. Еще один рекорд был поставлен в Швейцарии – в одной из деревень зафиксировали температуру -29,9С, однако в этой же деревне в 1987 году был зафиксирован абсолютный рекорд для этой страны за всю ее историю - -41,8С.

Сильный снегопад в Стамбуле заставил отменить более 650 рейсов. Пролив Босфор был полностью перекрыт для паромов и других судов – об этом сообщает государственное информационное агентство Турции «Anadolu». Часть южной Италии оказалась покрыта толстым слоем снега, а в фонтаны на площади Святого Петра в Риме замерзли за одну ночь. Также синоптики зафиксировали самое холодное православное рождество в России за последние 120 лет – в Москве температура воздуха упала ниже -30 С, а в Санкт-Петербурге – до -24С.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер
Важное за сутки
08 янв 2017
27591

Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новость о том, что хакеры включили украинский гимн в одном из самых больших торговых центров Москвы.

08 янв 2017
11606

Блогер: То, что Фреймут дура и вопрос о ее честности и неподкупности снялся сам собой – не основной вывод

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в сети прошла информация, что наша наичестнейшая журналистка Ольга Фреймут снялась в российском сериале

Последние новости

Теракт в сирийском городе на границе с Турцией: число жертв растет

Нетаньяху розповів подробиці теракту в Єрусалимі

Сенаторы-республиканцы призывают Трампа признать доклады спецслужб

Уровень загрязнения воздуха в Китае достиг критического уровня

Манн: новый координатор спецслужб США поддерживает санкции против РФ

Манн: теракт в Иерусалиме - конец политической карьеры Либермана

НАТО увеличит число и масштабы военных операций по сдерживанию российской агрессии

Нетаньяху оказался в центре нового коррупционного скандала

Манн: Трамп добьется уважения США Россией

В 2017 году вся надежда на украинских дипломатов, так как европейцы будут активнее требовать отмены санкций с РФ

Мексику охватили массовые протесты

ИГИЛ совершила теракт в Багдаде

Манн: руководство ЦРУ нарывается на неприятности

Морозы и метель стали настоящими бедствиями для стран Европы

Граждане США и ЕС считают Третью мировую войну неизбежной

Кива: Если у людей на руках появится оружие, то в стране значительно уменьшится количество бандитов

Под строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне могут выделить 5 тысяч гектаров

Чадаев: путинская пропаганда была запущена в 2004 году после событий в Украине

Портников: Любое сближение Вашингтона и Москвы теперь будет считаться «благодарностью» за путинское содействие в выборах

Порошенко рассказал, какие книги впечатлили его в прошлом году

 Новости за день