Морозы и метель стали настоящими бедствиями для стран Европы

Издание «Independent» пишет, что сильные морозы и снегопады стали настоящими стихийными бедствиями в европейских странах. Они привели к разрыву транспортного сообщения на отдельных участках и человеческим жертвам, - передает replyua.net.
В отдельных странах мороз достиг -30 С. По крайней мере 10 человек умерли от холода в Польше в последние дни. По словам польских чиновников, температура опустилась ниже -20 С в субботу. Бельгиец умер в результате ДТП, спровоцированного снегопадом и гололедом – его грузовик соскользнул в кювет. Более шести бездомных в Италии погибли от переохлаждения. Температура воздуха в на горнолыжных курортах в Сараево держалась на уровне -27С. Еще один рекорд был поставлен в Швейцарии – в одной из деревень зафиксировали температуру -29,9С, однако в этой же деревне в 1987 году был зафиксирован абсолютный рекорд для этой страны за всю ее историю - -41,8С.
Сильный снегопад в Стамбуле заставил отменить более 650 рейсов. Пролив Босфор был полностью перекрыт для паромов и других судов – об этом сообщает государственное информационное агентство Турции «Anadolu». Часть южной Италии оказалась покрыта толстым слоем снега, а в фонтаны на площади Святого Петра в Риме замерзли за одну ночь. Также синоптики зафиксировали самое холодное православное рождество в России за последние 120 лет – в Москве температура воздуха упала ниже -30 С, а в Санкт-Петербурге – до -24С.