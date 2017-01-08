Синоптики: морозы пока не отступают

Сегодня, 8 января, на большей территории Украины сохранится морозная и снежная погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в воскресенье морозы пока не отступят, и теплая погода ожидается лишь в восточных регионах страны.
Синоптики отмечают, что в отдельных восточных районах сегодня пройдет мокрый снег, местами сильный дождь. На остальной территории – снежно и морозно. В западных областях в дневные часы столбик термометра будет опускаться до 14 градусов мороза, пройдет снег, местами очень сильный. Также синоптики прогнозируют снегопады на севере страны, где сегодня ожидается до 10 градусов со знаком минус. На юге Украины погода начнется резко меняться в последний день зимних каникул.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем температура может составить около 12 градусов мороза, однако местами воздух начнет прогреваться, и уже в некоторых районах воздух прогреется до 1 градуса тепла. На востоке сегодня около нуля, снежно и дождливо. В Гидрометцентре отмечают, что потепление начнется уже завтра.