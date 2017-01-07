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В Гидрометцентре дали позитивный прогноз на следующую неделю

В Гидрометцентре дали позитивный прогноз на следующую неделю
На следующей неделе в большинстве областей Украины значительно потеплеет. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Николая Кульбиды, главы Гидрометцентра. По его словам, 9 января холодный циклон покинет Украину, а уже завтра интенсивность осадков начнет уменьшаться. Кроме того, начнет понижаться скорость ветра.

По словам Кульбиды, 10 января погодные условия кардинально изменятся – ожидается оттепель и даже плюсовые значения температуры. Во вторник температура резко повысится, также улучшатся погодные условия – ветер прекратится, ожидается снижение количества осадков. Что касается погоды на Рождество, ранее в Гидрометцентре сообщили, что она продолжит ухудшаться. Большое количество осадков, метели и ураганный ветер сегодня прогнозируются во многих регионах, однако эпицентр мощного циклона придется на Николаевскую и Одесскую область.

Напомним, что накануне многие рейсы в международном аэропорту Одессы были отменены. Скорость ветра в Одесской области местами достигала 28 метров в секунду, также ураганный ветер сопровождался обильными осадками в виде снега. Движение на дорогах сейчас затруднено.
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