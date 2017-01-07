На Рождество погода в Украине резко ухудшится

В большинстве регионов Украины 7 января ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, об этом заявил Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций.
По словам главы украинского Гидрометцентра, осложнение погодных условий началось 6 января, и на Рождество условия продолжат ухудшаться. В частности, снежные заносы, метели, усиление ветра и сильнейшие снегопады ожидаются в Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Наибольшее количество осадков выпадет в Одесской и Николаевской областях, что значительно затруднит движение транспорта. Кульбида подчеркнул, что в перечисленных им областях ожидаются увеличение снежного покрова до 35 сантиметров и сильные морозы до -25 градусов.
Напомним, что сильный ветер и метель в Одессе начались еще вчера, из-за чего власти были вынуждены отменить все рейсы в международном аэропорту. Согласно прогнозам Гидрометцентра, скорость ветра в Одессе вчера достигала 28 метров в секунду. Синоптики отмечают, что ухудшение погодных условий продолжится в выходные.