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В новогоднюю ночь в Украине будет облачно и морозно, - синоптики

В новогоднюю ночь в Украине будет облачно и морозно, - синоптики
Сегодня, в последний день уходящего года, в Украине ожидается сухая и облачная погода, ночью будет легкий мороз. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики не прогнозируют сильных осадков в субботу.

В центральных регионах днем будет тепло, синоптики не исключают мокрый снег местами, днем столбик термометра будет подниматься до нулевой отметки. В западных регионах сегодня сухо и облачно. Однако, в отличие от центра страны, на западе будет более морозная погода – в дневные часы от 1 до 4 градусов со знаком минус. Небольшой мокрый снег ожидается в дневные часы и на севере Украины. По прогнозам Гидрометцентра, весь день будет пасмурно, днем от 1 до 3 градусов мороза.

Такая же температура ожидается 31 декабря в восточных областях, однако здесь снега не будет – местами даже выглянет солнце. На юге тепло, несмотря на зимний праздничный день, - в субботу здесь от 0 до 3 градусов тепла. Однако будет облачно. В Киеве в субботу без осадков, от 1 до 3 градусов со знаком минус.
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